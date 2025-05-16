Член украинской делегации поделился подробностями работы над списками для обмена пленными

Член украинской делегации на переговорах с Россией в Турции, заместитель главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что уже в пятницу стороны приступят к формированию списков военнопленных для обмена по формуле «1000 на 1000». Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Российская сторона согласилась совершить обмен одной тысячи человек. В ближайшее время, начиная уже с сегодняшнего дня, мы обработаем списки тех лиц, которые вернутся на родину», — заявил Скибицкий.

Скибицкий отметил, что у Украины есть успешный опыт взаимодействия с Россией по вопросам обмена пленными. Глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле и министр обороны страны Рустем Умеров заявил, что обмен пленными по формуле «1000 на 1000» стал важным достижением.

В Стамбуле 16 мая прошли первые с 2022 года переговоры между Россией и Украиной. Они длились почти два часа. Стороны достигли соглашения о новой встрече. Помощник президента России и глава делегации Владимир Мединский, помощник президента России и глава делегации, отметил, российская сторона осталась довольна итогами переговоров.