Атака ВСУ кассетными боеприпасами на Ровеньки стала поводом для расследования | 360°

Спецоперация 11 мая 2024, 11:15 Атака ВСУ кассетными боеприпасами на Ровеньки стала поводом для расследования СК займется расследованием обстрела города Ровеньки, где погибли люди РИА «Новости»

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Следственный комитет России займется расследованием факта обстрела города Ровеньки в Луганской Народной Республике кассетными боеприпасами, где погибли люди. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Националисты атаковали нефтебазу в Ровеньках вечером 10 мая. В результате удара погибли три человека и еще восемь получили ранения, среди них есть несовершеннолетний.

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«Следователи СК расследуют факты обстрела, установят обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям всех причастных лиц», — заявили в СК.

При обстреле ВСУ, предварительно, использовали тактические ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами производства США, заявлял глава республики Леонид Пасечник.

Утром в субботу пресс-служба МЧС сообщила о ликвидации 18 очагов возгорания после атаки боевиков на Ровеньки. Всего на ликвидации последствий задействовали 12 единиц техники и 85 спасателей.