Число жертв атаки БПЛА на Ростовскую область достигло пяти

Количество погибших при атаке БПЛА на Ростовскую область возросло, спасатели нашли тела еще двух человек. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Осмотрел места падения обломков БПЛА в Каменске-Шахтинском. Здесь сегодня пострадали больше всего домов мирных жителей, а также административные здания», — добавил он.

Губернатор отметил, что семьям погибшим окажут помощь. Во всех районах, которые подверглись атаке, продолжаются работы по ликвидации последствий.

В ходе отражения массированной атаки ростовские зенитчики уничтожили более 150 беспилотников и ракет в девяти районах и трех городах. Губернатор рассказал о повреждениях инфраструктуры в населенных пунктах.

За прошедшую ночь средства противовоздушной обороны сбили 822 украинских беспилотника над российскими регионами.