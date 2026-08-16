В результате атаки ВСУ на Ростовскую область погибли три человека, один ранен

Жертвами ночной атаки беспилотников на Ростовскую область стали три человека, еще один получил ранения. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«Врачи оказывают необходимую помощь. Мои соболезнования семьям погибших, желаю выздоровления пострадавшему», — написал он.

Слюсарь уточнил, что в ходе отражения массированной атаки военные уничтожили более 150 БПЛА и ракет в девяти районах и трех городах. Сейчас специалисты уточняют последствия на земле.

«В Каменске повреждения получила кровля нескольких зданий, выбиты стекла в здании железнодорожного вокзала и в многоквартирном доме. В хуторе Старая Станица Каменского района повреждены четыре производственных корпуса с птицей, возник пожар на территории», — добавил губернатор.

Кроме того, возле хутора Волченский загорелась стерня, пожар ликвидировали на площади 1 300 квадратных метров.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с вечера 15 августа в столичном регионе сбили 201 БПЛА.