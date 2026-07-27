Число жертв атаки беспилотников ВСУ на Ростов-на-Дону выросло до пяти

Число жертв ночной атаки беспилотников на Ростовскую область увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь .

При разборе завалов многоквартирного дома спасатели обнаружили тела еще трех человек — двух взрослых и ребенка.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая утрата для всех нас. Пострадавшим оказываем необходимую помощь», — сказал Слюсарь.

Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются, специалисты ликвидируют последствия.

Ранее в Ростове-на-Дону после ночных ударов ВСУ обнаружили погибшими двух местных жителей — супружескую пару. Также украинские беспилотники атаковали центр для бездомных. В результате пострадали восемь человек, шестерым понадобилась госпитализация.