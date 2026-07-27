Число жертв атаки беспилотников ВСУ на Ростов-на-Дону выросло до пяти
Число жертв ночной атаки беспилотников на Ростовскую область увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
При разборе завалов многоквартирного дома спасатели обнаружили тела еще трех человек — двух взрослых и ребенка.
«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая утрата для всех нас. Пострадавшим оказываем необходимую помощь», — сказал Слюсарь.
Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются, специалисты ликвидируют последствия.
Ранее в Ростове-на-Дону после ночных ударов ВСУ обнаружили погибшими двух местных жителей — супружескую пару. Также украинские беспилотники атаковали центр для бездомных. В результате пострадали восемь человек, шестерым понадобилась госпитализация.