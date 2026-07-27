ВСУ атаковали центр для бездомных в Ростове-на-Дону

Украинские боевики атаковали центр для лиц без определенного места жительства в Ростове-на-Дону. Об этом заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в телеграм-канале .

По словам Слюсаря, в городе из-за падения обломков дрона ранения получили восемь местных жителей. Двоим оказали помощь на месте, шестерых отправили в больницу.

«Пострадавшее социальное учреждение — центр для лиц без определенного места жительства. <…> Были предприняты необходимые меры безопасности, никто не пострадал», — написал глава региона.

Внутри здания находились 43 проживающих и трое сотрудников. Сейчас работа учреждения производится в штатном режиме.

В Ростовской области силы ПВО отразили около 50 беспилотников. Атаке подверглись Ростов, Таганрог и четыре района области.

Ранее врио губернатора Александр Шуваев заявил, что ВСУ более 90 раз за сутки атаковали Белгородскую область.