Четыре украинские ракеты «Точка-У» сбили над Курской областью

Минобороны сообщило о сбитых над Курской областью ракетах «Точка-У» ВСУ

Дежурные средства ПВО ликвидировали четыре выпущенные ВСУ тактические ракеты «Точка-У» над Курской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Около 21:45 по московскому времени пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет тактического ракетного комплекса „Точка-У“», — отметили в сообщении.

По данным ведомства, российские военные использовали дежурные средства ПВО для ликвидации украинских ракет на Курской областью.

В Минобороны ранее сообщили, что в течение прошлых суток на территории Курской области ВСУ потеряли более 400 военнослужащих и 27 единиц бронетехники.

Также российские военные уничтожили украинский дрон над Белгородской областью. Из-за сложной оперативной обстановки власти региона решили закрыть доступ в три приграничных села.