Число убитых при ракетном ударе по военному училищу в Полтаве выросло до 215

Mash: число убитых при ударе по училищу связи ВСУ в Полтаве выросло до 215

Число убитых при российском ракетном ударе по училищу связи ВСУ в Полтаве возросло до 215, количество раненых — до 340. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По его данным, под удар двух «Искандеров» попали несколько десятков инструкторов из разных стран НАТО, из них минимум 13 удалось уничтожить. Бортами санитарной авиации их вывозили в Польшу, Германию, Швецию и Францию.

Также канал сообщил, что на Украине попытались засекретить данные о реальных потерях, но в местных чатах выкладывают многочисленные фотографии с телами убитых.

Ранее Минобороны раскрыло подробности удара. Выяснилось, что атака пришлась на 179-й объединенный учебно-тренировочный центр ВСУ.

А в материале журнала The Times уже назвали этот удар одним из сильнейших с начала специальной военной операции.