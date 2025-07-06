Системы ПВО уничтожили 39 беспилотников над регионами России

Дежурные системы противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 39 беспилотников, запущенных с территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что это данные на период с 08:30 до 14:00 воскресенья, 6 июля.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в пресс-службе.

Основной удар пришелся на Брянскую область, над которой сбили 21 беспилотник. В зону воздушной атаки также вошли Орловская область, где уничтожили семь дронов, и Тульская с шестью сбитыми беспилотниками.

По два летательных аппарата системы противовоздушной обороны сбили над Белгородской и Курской областями и еще один — над Калужской.

В ночь на воскресенье, 6 июля, средства противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами 120 беспилотников. Под атаку попали Брянская, Курская, Белгородская, Орловская и Тульская области, на которые пришелся основной воздушный удар.

Также БПЛА ликвидировали над Калужской, Ленинградской, Смоленской, Новгородской и Тверской областями и над акваторией Азовского моря.