Дроны ВСУ повредили жилые дома в Энгельсе и Саратове

Атаковавшие Саратовскую область украинские беспилотники повредили жилые дома в Энгельсе и Саратове. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Бусаргин.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения жилых домов в Энгельсе и Саратове», — сообщил глава региона.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Экстренные службы уже работают на местах.

До этого Бусаргин сообщал о поступлении информации от Минобороны России об угрозе беспилотников. В местах возможной угрозы стали работать системы оповещения, все экстренные службы привели в полную готовность.

Жители Энгельса рассказали, что взрывы над городом начали раздаваться примерно в 03:50, начала активно работать ПВО. Всего услышали как минимум восемь взрывов, сообщил Telegram-канал Shot.

Ранее в Ленинградской области силы ПВО сбили дрон ВСУ в Гатчинском округе. Обошлось без пострадавших и разрушений.