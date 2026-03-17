Число сбитых над Москвой беспилотников выросло до 39 с начала суток

Еще 11 беспилотников, летевших на Москву, уничтожили силы ПВО Минобороны России в промежутке между 5:44 и 06:03. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Всего за прошедшую ночь градоначальник сообщил об уничтожении 39 дронов.

Общее число сбитых беспилотных летательных аппаратов над столичным регионом за прошедшие сутки, 16 марта, превысило 60. Атаки беспилотников на Москву и Подмосковье продолжались на протяжении всего дня и последующей ночи.

Атака украинских беспилотников на столичный регион с 14 по 16 марта стала самой массовой за минувший год. В субботу системы ПВО перехватили 65 вражеских дронов. В воскресенье было сбито 54 БПЛА.