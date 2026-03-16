Еще один беспилотник сбили при попытке атаки на Москву

Собянин: при подлете к Москве силы ПВО уничтожили еще один украинский БПЛА

Еще один беспилотник, летевший на Москву, уничтожили силы противовоздушной обороны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На месте падения обломков в настоящее время работают специалисты экстренных служб. Они проводят все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности горожан.

Общее число сбитых беспилотных летательных аппаратов над столичным регионом за текущие сутки превысило 60. Атаки беспилотников на Москву и Подмосковье продолжались на протяжении всего дня.

Ранее пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что за четыре часа вечером 16 марта над российскими регионами силы ПВО сбили более 50 украинских беспилотников.