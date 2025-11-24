ПВО сбила 10 украинских БПЛА над тремя регионами России

Российские системы ПВО уничтожили десять украинских беспилотников в период с 8:00 до 14:00 по столичному времени. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале .

По данным российского оборонного ведомства, удалось сбить четыре БПЛА над территорией Московского региона, включая два аппарата, направлявшихся в сторону Москвы.

Кроме того, три беспилотника уничтожены в небе над Брянской областью, еще три — над Калужской областью. Министерство уточнило, что все аппараты были ликвидированы дежурными средствами ПВО.

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 93 БПЛА Украины над Россией.