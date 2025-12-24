Число сбитых на подлете к Москве дронов за сутки достигло 15

Число беспилотников, сбитых на подлете к Москве за сутки, достигло 15. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Согласно публикациям мэра, атаки фиксировались в течение всего дня 24 декабря — с раннего утра до вечера. Первое сообщение о перехвате БПЛА появилось в 4:17, последнее — в 19:59. В разные часы силы ПВО Министерства обороны уничтожали как одиночные дроны, так и группы из двух и пяти беспилотников.

Во всех случаях, как отмечал Собянин, на местах падения обломков работали с пециалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Минобороны России сообщили, что в период с 13:00 до 20:00 по столичному времени дежурные средства ПВО сбили 132 украинских беспилотника самолетного типа. Больше всего БПЛА уничтожили над Белгородской областью — 46, над Брянской — 42, над Калужской — 15. Над территорией Московского региона уничтожены 12 дронов. Также беспилотники были перехвачены над Курской, Липецкой, Рязанской, Орловской, Тульской областями и Республикой Крым.

В ночь на 24 декабря системы ПВО поразили 172 украинских беспилотника над российскими регионами.