Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 18

Силы противовоздушной обороны за день уничтожили 18 беспилотников, летевших на столицу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в канале в MAX .

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил градоначальник.

На фоне происшествия в аэропорту Домодедово водили ограничения на прием и выпуск рейсов, но их уже сняли. Аналогичные меры приняли во Внукове — авиагавань работает «по согласованию с соответствующими органами», сообщили в Росавиации.

Ночью массированная атака дронов обрушилась на Кубань. Над регионом уничтожили несколько десятков БПЛА, в поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами, повредили склад и терминалы.

Только за два часа утром ПВО сбила 88 дронов ВСУ над восемью регионами России и в акваториях Черного и Азовского морей.