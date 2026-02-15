ПВО сбила 88 дронов ВСУ за два часа

Средства противовоздушной обороны за два часа уничтожили 88 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве уточнили, что дроны самолетного типа перехватили и уничтожили в период с семи до девяти утра 15 февраля. БПЛА ликвидировали над территориями Астраханской, Брянской, Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Адыгея, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

В результате ночной атаки в Краснодарском крае пострадали два человека, их госпитализировали. Больше всего разрушений пришлось на поселок Волна под Анапой. Там дроны повредили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы.