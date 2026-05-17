Число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до 54

На подлете к столице сбили еще девять беспилотников. Общее количество уничтоженных БПЛА с начала суток выросло до 54.

«Отражена атака девяти беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал в телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Столичный градоначальник в своих мессенджерах информирует о количестве сбитых беспилотников. Массированная атака ВСУ началась днем 16 мая и продолжилась ночью.

Накануне глава Росатома Алексей Лихачев рассказал о ситуации в Энергодаре. Украинские беспилотники вывели из строя две автозаправочные станции в городе, чем блокировали поставку продовольствия и других необходимых товаров. ВСУ бьют по грузовым машинам и пассажирским автобусам, целенаправленно запугивая население.