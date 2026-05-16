ВСУ атаками беспилотников блокировали доставку продовольствия в Энергодар

Атаки ВСУ по Энергодару парализовали работы обеих АЗС, беспилотники целенаправленно бьют по грузовому транспорту и пассажирским автобусам, блокируя поставку продовольствия. Об этом РИА «Новости» рассказал глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«В самом городе Энергодаре в результате постоянных атак ВСУ выведены из строя обе автозаправочные станции», — сообщил Лихачев.

По его словам, новости из Энергодара больше похожи на боевые сводки, ударные дроны ВСУ все чаще бьют по мирным жителям и инфраструктуре города. Украина целенаправленно запугивает население и сотрудников АЭС, делая невозможной обычную мирную жизнь.

В результате одного из ударов ВСУ пострадал сотрудник администрации Энергодара. FPV-дрон ударил по территории, непосредственно прилегающей к зданию администрации. Пострадавший получил легкое ранение, его доставили в больницу.