Число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до 25

В воскресенье ВСУ массово атаковали Москву, за сутки на российскую столицу выпустили более двух десятков дронов. О сбитых украинских беспилотниках информировал мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале .

К 22:30 число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 25. По данным столичного градоначальника, к местам происшествия безотлагательно выдвигались экстренные службы. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Еще около 30 украинских дронов ликвидировали в Брянской области. Сработали мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», спецподразделения Росгвардии по региону. Также в Брянской области сработал сигнал «Ракетная опасность».

Украина в воскресенье попыталась атаковать сразу несколько российских регионов дронами. За четыре часа, с 16:00 до 20:00, дежурные подразделения ПВО перехватили и уничтожили 130 беспилотников над шестью регионами страны.