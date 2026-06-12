Число сбитых БПЛА на подлете к Москве превысило 20 с начала суток

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 21 за 12 июня

Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще два беспилотника, летевших по направлению к Москве. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силы ПВО Минобороны отразили атаку двух беспилотников», — написал градоначальник в 15:27.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты оперативных служб.

Всего с начала суток военные уничтожили уже 21 беспилотник, направлявшийся к столице.

В ночь на пятницу над регионами России сбили 231 украинский БПЛА, сообщало Минобороны. Аппараты ликвидировали в Московском регионе, Крыму, Татарстане, Ростовской, Липецкой, Курской, Калужской, Воронежской, Брянской, Белгородской и Астраханской областях.

В результате атаки на жилой дом в Татарстане ранения получили три человека, сообщал глава региона Рустам Минниханов.