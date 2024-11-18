Число раненых при атаке ВСУ на маршрутку в Горловке увеличилось до 10

Горловка находится в 50 километрах на север от Донецка. В городе находятся угледобывающие предприятия и химический концерн «Стирол». В Донецкой Народной Республике это один из самых крупных населенных пунктов.
На прошлой неделе боевики ВСУ атаковали центр Горловки, тогда ранения получили 12 человек. Также пострадали промышленные предприятия и гражданские автомобили, а на улицах нашли фрагменты суббоеприпасов типа «колокольчик».
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