Число раненых при атаке ВСУ на маршрутку в Горловке увеличилось до 10

Мэр Горловки Приходько: число раненых при атаке ВСУ на маршрутку выросло до 10

Количество пострадавших в результате атаки украинского беспилотника на маршрутное такси в Горловке увеличилось до 10. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

«Число раненых обстрелом украинских террористов горловчан выросло до 10», — написал он.

Ранее в понедельник Приходько сообщал о шестерых пострадавших после удара БПЛА националистов по маршрутке в Горловке.

Горловка находится в 50 километрах на север от Донецка. В городе находятся угледобывающие предприятия и химический концерн «Стирол». В Донецкой Народной Республике это один из самых крупных населенных пунктов.

На прошлой неделе боевики ВСУ атаковали центр Горловки, тогда ранения получили 12 человек. Также пострадали промышленные предприятия и гражданские автомобили, а на улицах нашли фрагменты суббоеприпасов типа «колокольчик».