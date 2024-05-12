Число раненных при обрушении подъезда в Белгороде выросло до девяти | 360°

Важное 12 мая 2024, 12:18 Число раненных при обрушении подъезда в Белгороде выросло до девяти РИА «Новости»: девять человек пострадали при обрушении подъезда в доме Белгорода

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Обрушение подъезда многоэтажки в Белгородском районе Харьковская гора привело к травмированию девяти человек. Об этом со ссылкой на экстренные службы региона сообщило РИА «Новости».

Источник 360.ru сообщил, что прибывшие на место спасатели достали из под завалов ребенка. Официально информация подтверждения пока не получила.

Подъезд многоэтажного дома на улице Щорса в Белгороде обрушился в воскресенье, 12 мая. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в здание попал снаряд, запущенный с территории Украины.

На место происшествия на место прибыли спасатели, которые приступили к разбору завалов. Официальных данных о количестве пострадавших и погибших пока нет. По последним данным, СМИ со ссылкой на источники объявили о 30 получивших различные травмы людях.