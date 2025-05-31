Число пострадавших в результате атаки ВСУ по Курской области возросло до 14 человек

Хинштейн: 14 человек пострадали от ударов ВСУ в Рыльском и Льговском районах

В результате атаки на Льговский и Рыльский районы число пострадавших выросло до 14 человек. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«К сожалению, в Льговском районе из-за ночной атаки пострадали еще двое детей: у них минно-взрывная травма, состояние средней степени тяжести. Сейчас они находятся под присмотром врачей», — отметил Хинштейн.

В Рыльске пострадали шесть человек, двое из них — дети. Состояние одного мужчины тяжелое, остальных — средней тяжести.

По словам Хинштейна, враг продолжает наносить удары по Курской области. Сегодня утром ВСУ атаковали агрофирму «Южная» в Рыльском районе. Начался пожар, который сейчас тушат пожарные.

В одном многоквартирном доме выбило окна, повредило входную дверь и крышу.

«Легкие ранения получили два жильца дома. Медицинская помощь оказана на месте», — уточнил врио губернатора.

Ранее украинские военные атаковали Курск. В результате происшествия пострадал один человек. Обломки сбитого дрона упали на крышу больницы. В стационаре выбило окна. Повреждения также получили несколько многоквартирных домов.