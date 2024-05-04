Число пострадавших при украинском обстреле дома в Токмаке выросло до пяти | 360°

Спецоперация 04 мая 2024, 13:24 Число пострадавших при украинском обстреле дома в Токмаке выросло до пяти Минздрав: в Токмаке число пострадавших при обстреле ВСУ выросло до пяти РИА «Новости»

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Число пострадавших при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины в Токмаке выросло до пяти. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Запорожской области.

«Из них двое раненых госпитализированы в больницы региона», — добавили в ведомстве.

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Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

Накануне украинские боевики атаковали Токмак управляемым снарядом M982 Excalibur американского производства. Удар пришелся на жилой пятиэтажный дом. Сообщалось о четырех пострадавших.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также заявлял об обстреле Токмака. Глава региона показал фото с рухнувшими возле многоквартирного дома кирпичами. Под завалами могли оставаться люди, сообщал губернатор.