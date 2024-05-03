Пятиэтажный жилой дом обстреляли в Токмаке | 360°

Спецоперация 03 мая 2024, 14:26 Пятиэтажный жилой дом обстреляли в Токмаке Губернатор Балицкий: ВСУ обстреляли пятиэтажный жилой дом в Токмаке

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Украинские военные днем 3 мая атаковали жилой дом в Токмаке. Произошло частичное обрушение, под завалами могли остаться люди, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Киевские террористы нанесли очередной удар по пятиэтажному жилому дому в Токмаке», — заявил он.

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Евгений Балицкий показал фото с рухнувшими возле многоквартирного дома кирпичами. По ним аккуратно пробирался спасатель. Губернатор предупредил, что под завалами могли остаться люди.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий / Telegram

Разрушительная атака на Токмак произошла в середине апреля. Вооруженные силы Украины выпустили по жилому сектору разработанные странами НАТО бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB. Погибли 16 человек, не менее 20 жителей пострадали. Ura.ru сообщил, что через несколько дней украинские военные вновь ударили по жилым домам и детсаду.