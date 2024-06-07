Число пострадавших при ракетном ударе по Луганску достигло 35

Минздрав: при обстреле Луганска пострадали 35 человек, в том числе трое детей

По последним данным, при ракетном ударе по Луганску ранения и травмы получили 32 взрослых и три ребенка. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. Ее слова привели в пресс-службе правительства ЛНР.

«Пять человек находятся в тяжелом состоянии. Жизни детей ничто не угрожает, их состояние оценивается как средней тяжести», — сказала Пащенко.

Глава управления МЧС России по ЛНР Евгений Кацавалов лично участвует в ликвидации последствий ракетного удара по Луганску. Он работает вместе со спасателями на разборе завалов рухнувшего подъезда пятиэтажки.

«В результате спасательной операции удалось извлечь из-под завалов семерых человек, трое погибли», — напомнили в правительстве.

Украинские боевики обстреляли Луганск ракетами ATACMS, которые им поставил Запад. Четыре ракеты удалось сбить, но одна поразила два многоквартирных дома. Подъезд одного из них рухнул. Под завалами могут оставаться люди.

Ранее в правительстве республики уточнили, что из-за удара ВСУ повреждения получили две школы, три детсада, колледж и университет. В зданиях выбило окна. В городе начались проблемы с мобильной связью.