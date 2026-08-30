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    Число пострадавших при ракетном обстреле Белгорода достигло 16

    Врио губернатора Шуваев: при ракетном обстреле Белгорода пострадали 16 человек

    Фото: РИА «Новости»

    Число мирных жителей Белгорода, пострадавших в результате ракетного обстрела, увеличилось до 16. Погибли двое. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области в канале на платформе «Макс».

    Жертвами атаки стали мужчина и 16-летний подросток. Сразу после удара к врачам обратились 12 человек, почти всех их госпитализировали в состоянии разной степени тяжести. Лишь одной девушке назначили амбулаторное лечение.

    Позднее в медицинские учреждения самостоятельно пришли еще трое жителей города. Среди них оказались двое подростков. Врачи детской областной клинической больницы диагностировали у них акубаротравмы.

    Еще одна пострадавшая приехала в городскую больницу № 2.

    Медики осмотрели всех пациентов и оказали им необходимую помощь. Они продолжат лечение в домашних условиях.

    Ранее Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по статье о террористическом акте после атаки украинских сил на гражданские объекты в Белгороде.