Число пострадавших при обстреле ВСУ Белой Березки выросло до 9

Число пострадавших мирных жителей поселка Белая Березка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины выросло до девяти. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Он отметил, что всех раненых людей оперативно доставили в больницу, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Украинские военные нанесли массированный удар из РСЗО «Град» по Белой Березке вечером 25 сентября. После обстрела в населенном пункте зафиксировали повреждения жилых домов и административных зданий.

Минувшей ночью средства ПВО уничтожили 45 вражеских беспилотников над российскими регионами. БПЛА сбили над Ростовской областью, Краснодарским краем и Крымом.