ВСУ ударили «Градом» по брянскому поселку Белая Березка

Украинские военные целенаправленно нанесли массированный удар из РСЗО «Град» по мирным жителям поселка Белая Березка. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Целенаправленный массированный удар нанесли укронацисты из РСЗО „Град“ по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района», — уточнил глава региона.

По предварительной информации, среди пострадавших оказался ребенок. Всех экстренно госпитализировали. В районной больнице пострадавшим уже оказывают необходимую медпомощь.

Богомаз добавил, что также имеются повреждения жилых домов и административных зданий. Есть и возгорания. Информация о последствиях «подлого удара» боевиков ВСУ еще уточняется.

