Число пострадавших при обстрелах Шебекина выросло до трех

Гладков: еще два человека обратились за медпомощью после обстрелов Шебекина

Число пострадавших при обстрелах Шебекина выросло до трех, за помощью обратились еще двое мужчин. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Один из пострадавших, по его словам, получил осколочное ранение ноги, другой — локтевого сустава. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, уточнил Гладков, повреждения получили одна из квартир жилого дома, грузовая «Газель» и два домовладения. Часть города лишилась света из-за обрыва линии электропередачи.

Аварийно-восстановительные работы начнутся после согласования с Минобороны.

Ранее Гладков сообщил, что из города, расположенного в четырех километрах от границы с Украиной, уехали, по некоторым оценкам, до 70% жителей.

По данным Telegram-канала Mash, ВСУ для обстрела приграничных районов России придумали новую тактику.

Пьер Ришар и его наивные 90: смешно, чтобы не было страшно

Ремонт теплосетей и модернизация ЖКХ. Воробьев рассказал о подготовке к зиме в Дзержинском

Народный фронт рассказал о работе погибших в Курской области активистов

Черная пятница. Что известно о масштабном блэкауте в Приморье

Из моря во «внутреннее озеро» НАТО. Как Россию хотят лишить выхода к Балтике

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте