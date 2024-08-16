Гладков: еще два человека обратились за медпомощью после обстрелов Шебекина

Число пострадавших при обстрелах Шебекина выросло до трех, за помощью обратились еще двое мужчин. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Один из пострадавших, по его словам, получил осколочное ранение ноги, другой — локтевого сустава. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, уточнил Гладков, повреждения получили одна из квартир жилого дома, грузовая «Газель» и два домовладения. Часть города лишилась света из-за обрыва линии электропередачи.

Аварийно-восстановительные работы начнутся после согласования с Минобороны.

Ранее Гладков сообщил, что из города, расположенного в четырех километрах от границы с Украиной, уехали, по некоторым оценкам, до 70% жителей.

По данным Telegram-канала Mash, ВСУ для обстрела приграничных районов России придумали новую тактику.