После атак ВСУ на Краснодарский край и Ростовскую область завели дело о теракте

Уголовное дело о теракте возбудили после ночных атак беспилотников ВСУ на Краснодарский край и Ростовскую область. Об этом сообщил Следственный комитет России .

В ведомстве заявили, что украинские формирования нанесли удары по гражданским объектам в нескольких населенных пунктах. По предварительным данным, в Таганроге и Неклиновском районе Ростовской области погибли три человека, еще несколько пострадали. Повреждены жилые дома и объекты соцназначения.

В Краснодарском крае, как уточняет СК, ранены не менее шести человек, разрушения получили дома и гражданская инфраструктура.

Расследование ведут по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Следователи осматривают места происшествий, изымают фрагменты беспилотников для экспертиз, допрашивают свидетелей и пострадавших.

В СК подчеркнули, что в ходе следствия намерены установить всех причастных к атаке и привлечь их к ответственности.

По данным Минобороны России российские силы ПВО отразили одну из крупнейших атак украинских дронов за последнее время. В ночь на 25 ноября было перехвачено и уничтожено почти 250 беспилотных летательных аппаратов противника.