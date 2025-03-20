За ночь силы ПВО сбили 132 украинских беспилотника над Россией

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 132 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов ликвидировали над Саратовской областью — 54 беспилотника. Над Воронежской сбили 40 БПЛА, над Белгородской — 22, над Ростовской — девять. Также по три дрона уничтожили над Крымом и Курской областью, один беспилотник ликвидировали над Липецкой областью.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что в результате атаки БПЛА в Энгельсской городской клинической больнице выбило стекла, одна женщина пострадала, ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Также окна разбились в двух детских садах и школе. Детей на момент ЧП в учреждениях не было, из персонала никто не пострадал. Занятия в школах будут сегодня вести дистанционно.