Житель Грайворона получил ранения при атаке украинских беспилотников

Гладков: ВСУ атаковали Грайворон двумя дронами-камикадзе, пострадал один человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram

Украинские войска атаковали Грайворон двумя дронами-камикадзе. Пострадал один человек, восемь автомобилей посекло осколками. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, жителя города с баротравмой и осколочными ранениями шеи доставляют в областную клиническую больницу. Повреждения получили окна и фасад атакованного здания. Кроме того, взрывом выбило окна в одном из многоквартирных домов и повредило четыре легковых автомобиля.

Другой беспилотник сдетонировал на парковке социального объекта. При этом взрыве, по предварительным данным, никто не пострадал, но еще четыре автомобиля посекло осколками.

«Вся необходимая помощь оказывается», — заверил губернатор.

Оперативные службы работают на местах происшествий.

Сегодня ночью украинские дроны атаковали нефтебазу в Волгоградской области. К утру пожар удалось потушить. При происшествии никто не пострадал.

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