Житель Грайворона получил ранения при атаке украинских беспилотников

Украинские войска атаковали Грайворон двумя дронами-камикадзе. Пострадал один человек, восемь автомобилей посекло осколками. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

По его словам, жителя города с баротравмой и осколочными ранениями шеи доставляют в областную клиническую больницу. Повреждения получили окна и фасад атакованного здания. Кроме того, взрывом выбило окна в одном из многоквартирных домов и повредило четыре легковых автомобиля.

Другой беспилотник сдетонировал на парковке социального объекта. При этом взрыве, по предварительным данным, никто не пострадал, но еще четыре автомобиля посекло осколками.

«Вся необходимая помощь оказывается», — заверил губернатор.

Оперативные службы работают на местах происшествий.

Сегодня ночью украинские дроны атаковали нефтебазу в Волгоградской области. К утру пожар удалось потушить. При происшествии никто не пострадал.