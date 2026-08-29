Число пострадавших при атаке БПЛА на Ростов-на-Дону возросло до 11 человек

Количество пострадавших от ночной атаки беспилотников на Ростовскую область увеличилось до 11. Среди раненых — четверо детей, сообщил губернатор Юрий Слюсарь .

Двое пострадавших уже на амбулаторном лечении, еще девять госпитализированы в больницы Ростова и Аксайского района. У восьми пациентов врачи фиксируют состояние средней тяжести. Одна девочка — в тяжелом состоянии, ей сделали операцию. Медики продолжают борьбу за ее здоровье.

В Ростове-на-Дону частично ввели режим ЧС в границах домов, пострадавших от падения обломков, сообщил глава города Александр Скрябин.

Жильцов временно расселили, обеспечили всем необходимым. Специалисты обследуют поврежденные здания и фиксируют ущерб. В Аксайском районе обломки повредили частные дома.

Всего минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 313 украинских БПЛА над российскими регионами.