Число пострадавших при атаке БПЛА на Ростов-на-Дону возросло до 11 человек
Количество пострадавших от ночной атаки беспилотников на Ростовскую область увеличилось до 11. Среди раненых — четверо детей, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Двое пострадавших уже на амбулаторном лечении, еще девять госпитализированы в больницы Ростова и Аксайского района. У восьми пациентов врачи фиксируют состояние средней тяжести. Одна девочка — в тяжелом состоянии, ей сделали операцию. Медики продолжают борьбу за ее здоровье.
В Ростове-на-Дону частично ввели режим ЧС в границах домов, пострадавших от падения обломков, сообщил глава города Александр Скрябин.
Жильцов временно расселили, обеспечили всем необходимым. Специалисты обследуют поврежденные здания и фиксируют ущерб. В Аксайском районе обломки повредили частные дома.
Всего минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 313 украинских БПЛА над российскими регионами.