Число пострадавших при атаке БПЛА на автобус в Белгородской области выросло

Оперштаб Белгородской области: при атаке БПЛА на автобус пострадали 10 человек

При атаке БПЛА на автобус предприятия в Ракитянском округе Белгородской области пострадали 10 человек. Спустя время после происшествия в больницу обратилась еще одна женщина, сообщил оперштаб региона .

«Женщина с акубаротравмой обратилась в городскую больницу № 2 Белгорода. Лечение продолжит в амбулаторных условиях», — уточнили власти.

Таким образом, число пострадавших при атаке на автобус предприятия увеличилось с девяти до 10 человек. Один человек погиб на месте.

В этот же день в поселке Ракитное FPV-дрон налетел на грузовик, пострадал мужчина. Еще один летательный аппарат ударил по легковому автомобилю.

Ранее в селе Замостье украинский FPV-дрон атаковал велосипедиста. Мужчина получил осколочные ранения груди и живота.