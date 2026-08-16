При ударе по автобусу в Белгородской области погиб человек и девять пострадали

Шуваев: при ударе по автобусу в Белгородской области погиб человек, 9 пострадали

Украинские боевики нанесли удар по автобусу с сотрудниками одного из предприятий в Ракитянском округе Белгородской области, один человек погиб. Об этом в телеграм-канале сообщил врио главы региона Александр Шуваев.

«Женщина получила ранения, несовместимые с жизнью, скончалась на месте. От всего сердца выражаю соболезнования родным и близким», — написал он.

Шуваев уточнил, что еще девять человек пострадали. У одной женщины — открытая черепно-мозговая травма, у другой — акубаротравма. Еще четверо мужчин и три женщины получили осколочные ранения.

«Всем оказали помощь в Ракитянской ЦРБ. Для продолжения лечения переведем их в городскую больницу № 2 Белгорода. Окажем необходимую помощь для скорейшего выздоровления», — заключил врио губернатора.

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