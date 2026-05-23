Число пострадавших при атаке беспилотников на Новороссийск увеличилось до двух

Число пострадавших после атаки беспилотников на Новороссийск выросло до двух. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в телеграм-канале .

Еще одного мужчину госпитализировали после падения обломков. В момент произошедшего он находился на улице. Врачи оказали местному жителю всю необходимую помощь.

Ранее в Новороссийске после падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. По данным оперштаба, огонь охватил несколько технических и административных зданий, а фрагменты беспилотников также упали на территории топливного терминала. Власти уточнили, что на самой нефтебазе погибших и пострадавших не было.