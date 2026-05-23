Нефтебаза загорелась из-за падения обломков БПЛА в Новороссийске

В Новороссийске произошло возгорание на территории нефтебазы из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщил в телеграм-канале оперштаб Краснодарского края.

«Пострадавших нет. Загорелись несколько технических и административных зданий. Также фрагменты беспилотников упали на территории топливного терминала», — уточнили в оперштабе.

На место происшествия прибыли экстренные службы. В городе также при атаке беспилотников пострадал мужчина. В момент падения обломков БПЛА он находился на одной из улиц. Его госпитализировали.

В оперштабе сообщили, что обломки БПЛА упали на территории частного дома в хуторе Веселая Гора, но обошлось без пострадавших. Оперативные службы также прибыли на место происшествия.

Ранее в Брянской области пострадала 28-летняя курянка, управляющая такси в момент атаки вражеского беспилотника. Пассажирка, которую она везла, погибла на месте.