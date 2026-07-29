Число пострадавших после атаки ВСУ в Таганроге увеличилось до двух

Количество пострадавших после воздушной атаки в Таганроге выросло до двух. Об этом заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в мессенджере «Макс» .

«В Таганроге еще один человек пострадал, госпитализирован. Медики оказывают необходимую помощь», — сказал он.

До этого он заявил, что в результате падения ракеты на жилой дом в Таганроге погибла женщина и один мужчина пострадал. Жителей дома эвакуируют, для них развернули пункт временного размещения.

Минувшей ночью в Ростовской области ликвидировали около шести десятков беспилотников, а также ракеты. Атаке подверглись города Батайск, Таганрог, Каменск-Шахтинский и четыре района — Октябрьский, Тарасовский, Каменский, Матвеево-Курганский, Таганрогский залив.

Утром Минобороны сообщило, что силы ПВО сбили 295 украинских беспилотников над российскими регионами.