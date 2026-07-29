Женщина погибла при падении обломков ракеты на дом в Таганроге

В Таганроге в результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом погибла женщина и пострадал мужчина. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Воздушная атака по Таганрогу принесла жертвы. В результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина, мужчина пострадал», — уточнил глава региона.

Губернатор добавил, что жителей дома эвакуируют. Кроме того, развернули пункт временного размещения.

По его словам, информация о пострадавших и разрушениях еще будет уточняться. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь.

Слюсарь напомнил жителям региона, что режим беспилотной опасности в области еще сохраняется. Он призвал людей не подходить к окнам и покинуть открытые участки улиц.

Ранее в Ростовской области из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар в лесу в Милютинском районе.