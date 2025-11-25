Число пострадавших после атаки БПЛА в Ростовской области выросло до 13

Число пострадавших в результате атаки ВСУ в Ростовской области увеличилось до 13. Об этом заявил глава региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

Ранее он заявил о трех пострадавших в таганрогской промышленной зоне. После атаки БПЛА там начался пожар на складе.

«Различные ранения получили еще 10 жителей Таганрога и Неклиновского района. Двум из них оказана помощь на месте, восемь человек доставлены в больницу», — написал глава региона.

Также он подтвердил, что во время происшествия погиб человек. До этого глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила об этом в своем Telegram-канале. Слюсарь принес глубокие соболезнования семье погибшего.

Он отметил, что утром сотрудники оперативных групп муниципальных комиссий приступят к работе и зафиксируют нанесенный ущерб от атаки. Гражданам окажут всю необходимую помощь.