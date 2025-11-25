Один человек погиб во время массированной атаки на Таганрог

ВСУ этой ночью атаковали Таганрог. В результате массированного воздушного удара по городу погиб один человек. Еще трое жителей пострадали. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале .

«К сожалению, есть трое пострадавших и один погибший. Приношу искренние соболезнования семье. Никто не останется без поддержки — всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь», — написала градоначальница.

Также повреждения получили два многоквартирных дома, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад № 7.

На месте происшествия работают все оперативные службы города. С утра власти начнут обход поврежденных домов, чтобы оценить масштабы ущерба.

Также этой ночью под мощной атакой дронов оказался Краснодарский край и в частности Новороссийск. Системы ПВО работали в городе не менее пяти часов. Ранения получили шесть жителей края, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах.