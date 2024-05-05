Число пострадавших от взрыва в Белгороде увеличилось до семи человек | 360°

Спецоперация 05 мая 2024, 19:03 Число пострадавших от взрыва в Белгороде увеличилось до семи человек Гладков: число пострадавших из-за взрыва в Белгороде за сутки выросло до семи РИА «Новости»

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Число пострадавших белгородцев за сутки увеличилось — из-за взрыва травмы получили пять взрослых и два ребенка. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, одну девочку положили в больницу с контузией и травмой глаза. Другому пострадавшему ребенку врачи оказали необходимую помощь и отправили домой на амбулаторное лечение.

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«Пятеро пострадавших получают необходимую медицинскую помощь в городской больнице № 2», — добавил Гладков.

Из-за взрыва повреждения получили 42 жилых домовладения и 12 машин.

Губернатор рассказал, что ВСУ за сутки несколько раз атаковали регион. В Белгородском районе в селе Красный Хутор украинские военные сбросили с беспилотника 11 осколочных боеприпасов. Удары также зафиксировали в селе Новопетровка, в хуторе Старый, на окраине села Колотиловка и в селе Муром.