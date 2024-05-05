Взрывом украинского беспилотника выбило окна в доме в Шебекине | 360°

Спецоперация 05 мая 2024, 17:04 Взрывом украинского беспилотника выбило окна в доме в Шебекине Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ атаковали Шебекино беспилотником РИА «Новости»

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Украинские боевики атаковали город Шебекино. От взрыва беспилотника пострадало жилое здание, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА», — написал он.

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Глава региона уточнил, что взрывной волной задело частный дом и хозпостройку. В здании выбило окна. Гладков отметил, что в результате атаки никто не пострадал.

Прибывшие на место представители экстренных служб устраняют последствия.

До этого в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Жителей попросили укрыться в помещениях без окон.