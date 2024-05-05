Взрывом украинского беспилотника выбило окна в доме в Шебекине | 360°

05 мая 2024, 17:04
Взрывом украинского беспилотника выбило окна в доме в Шебекине
Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ атаковали Шебекино беспилотником
Украинские боевики атаковали город Шебекино. От взрыва беспилотника пострадало жилое здание, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА», — написал он.
Реклама
Глава региона уточнил, что взрывной волной задело частный дом и хозпостройку. В здании выбило окна. Гладков отметил, что в результате атаки никто не пострадал.
Прибывшие на место представители экстренных служб устраняют последствия.
До этого в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Жителей попросили укрыться в помещениях без окон.
Беспилотники
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Реклама
Реклама