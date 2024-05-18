Украинский дрон сбили над Крымом | 360°

18 мая 2024, 08:17
Украинский дрон сбили над Крымом
Минобороны: беспилотник ВСУ уничтожили над Крымом
Дежурные системы противовоздушной обороны в ночь на 18 мая ликвидировали украинский дрон над Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», — передали в оборонном ведомстве.
Реклама
Киевский режим предпринял попытку очередной террористической атаки по России.
Ранее экипажи патрульных катеров и вертолетов Черноморского флота уничтожили в акватории Черного моря водные дроны украинской армии. Один из подбитых украинских аппаратов сняли на видео, когда его охватило пламя.
Крым
Россия
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама