Число пострадавших от атак ВСУ по Курской области увеличилось

Число пострадавших от варварских атак ВСУ по Рыльскому району продолжает расти. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале .

В результате удара по агрофирме пострадали жители соседних домов.

«В Рыльской ЦРБ их осмотрели врачи: у 48-летнего мужчины минно-взрывная травма, рваная рана правого плеча, у 42-летнего мужчины — также минно-взрывная травма, ушибленно-резаная рана теменной области и ушиб носа», — написал он.

Их жизнь вне опасности. После медицинской помощи курян отправили на амбулаторное лечение.

Еще двое пострадавших обратились за помощью после ночной атаки беспилотников на Рыльск. У четырехлетней девочки ушиб на правом колене и ссадины, а также акубаротравма правого уха, 37-летняя женщина получила ушиб правого локтя и легкие ранения голеностопа. Обеих отправили на амбулаторное лечение.

Ранее Хинштейн рассказал, что результате атаки на Льговский и Рыльский районы число пострадавших выросло до 14 человек. Также после налета БПЛА на курское село эвакуировали 97-летнюю женщину. Врио губернатора предупредил жителей Курской области, что националисты продолжают наносить удары по территории региона.