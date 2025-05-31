После атаки ВСУ на курское село эвакуировали 97-летнюю бабушку

Украинские боевики нанесли удар двумя беспилотниками по селу Бегоща Рыльского района. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

По его словам, в результате атаки произошло возгорание жилого дома, экстренные службы эвакуировали хозяйку жилья 1928 года рождения.

«К счастью, она не пострадала!» — отметил врио главы области.

Хинштейн предупредил жителей Курской области, что националисты продолжает наносить подлые удары по территории региона.

«Берегите себя! Прошу вас сохранять бдительность!» — добавил он.

Ранее Хинштейн сообщал, что 14 человек пострадали в результате ударов боевиков ВСУ в Рыльском и Льговском районах Курской области, среди них есть несовершеннолетние. В одном многоквартирном доме повредило входную дверь, выбило окна и пробило крышу.