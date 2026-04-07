Число погибших при ударе ВСУ по Великой Знаменке возросло до двух

Число жертв после удара ВСУ по селу Великая Знаменка в Запорожской области увеличилось до двух. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на департамент информационной политики администрации губернатора и правительства региона.

«В ходе атаки на населенный пункт также погиб пожилой местный житель в результате обстрела частного домовладения», — сообщили представители администрации.

Утром 7 апреля ВСУ ударили по школе в Великой Знаменке Каменско-Днепровского муниципального округа. После обстрела пострадали 10 человек — семеро детей и трое взрослых. Удар пришел на библиотеку. При этом военнослужащих или военных объектов рядом со школой не было.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что во время эвакуации детей погиб заместитель главы Каменско-Днепровского муниципального округа Александр Резниченко. Он помогал спасать детей. Всех школьников успели эвакуировать. Кроме того, состояние учительницы, получившей при обстреле ВСУ тяжелые ранения, уже удалось стабилизировать.

Следователи возбудили уголовное дело о теракте после артиллерийского обстрела ВСУ по территории школы. Правоохранители приступили к установлению лиц, причастных к этому преступлению.