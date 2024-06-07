Число погибших при ударе ВСУ по магазину в селе Садовое выросло до 22

Губернатор Сальдо: при ударе ВСУ по Садовому 22 человека погибли, 15 ранены

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Фото: Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо/Telegram

В Херсонской области выросло число жертв атаки украинских боевиков на село Садовое. Губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале сообщил, что погибших уже 22.

«Число погибших в результате варварского удара боевиков врага по селу Садовое в Голопристанском округе увеличилось до 22 человек», — уточнил он.

Сальдо добавил, что ранения получили 15 мирных жителей. Состояние пяти пострадавших медики оценили как тяжелое.

ВСУ ударили по магазину, когда там находился персонал и посетители, корректируемой авиабомбой, а потом — из РСЗО HIMARS.

Губернатор Херсонской области отмечал, что выпущенные украинскими боевиками снаряды убили 17 человек возле самого магазина, а еще четырех — в соседних домах. Среди погибших оказался девятилетний ребенок, который играл в песочнице.

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