Число погибших при ударе ВСУ по магазину в селе Садовое выросло до 22

В Херсонской области выросло число жертв атаки украинских боевиков на село Садовое. Губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале сообщил, что погибших уже 22.

«Число погибших в результате варварского удара боевиков врага по селу Садовое в Голопристанском округе увеличилось до 22 человек», — уточнил он.

Сальдо добавил, что ранения получили 15 мирных жителей. Состояние пяти пострадавших медики оценили как тяжелое.

ВСУ ударили по магазину, когда там находился персонал и посетители, корректируемой авиабомбой, а потом — из РСЗО HIMARS.

Губернатор Херсонской области отмечал, что выпущенные украинскими боевиками снаряды убили 17 человек возле самого магазина, а еще четырех — в соседних домах. Среди погибших оказался девятилетний ребенок, который играл в песочнице.