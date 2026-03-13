Число погибших при атаке ВСУ на больницу в ДНР медиков возросло до 10

Число погибших в результате целенаправленного удара украинского дрона по стационарному медицинскому учреждению в Донецкой Народной Республике возросло до 10. Об этом сообщили в Следственном комитете .

По данным следствия, украинские боевики применили четыре беспилотника самолетного типа. Погибли восемь медиков, позже число жертв увеличилось до 10.

Еще 10 сотрудников больницы получили ранения. Им оказывают необходимую помощь.

На момент удара в учреждении находилось больше 130 пациентов и около 50 человек персонала. В Минобороны России осудили нападение и назвали его грубейшим нарушением международного гуманитарного права.

В результате атаки двухэтажное здание больницы частично обрушилось. Фасад стал черным, окна выбило ударной волной.